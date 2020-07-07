Федерация бокса Сочи хочет организовать встречу Квята и чемпионки мира по боксу

Федерация бокса города Сочи отреагировала на желание двукратной чемпионки мира по боксу Фирузы Шариповой провести спарринг с российским гонщиком Формулы-1 Даниилом Квятом, который в последнее время серьёзно увлёкся боксом. Федерация попробует организовать встречу Квята и Шариповой во время Гран-при России.
«После того как двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Фируза Шарипова пригласила российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята на совместную тренировку, федерация бокса города Сочи, в лице президента Ильи Варова, решила пригласить Фирузу Шарипову на Гран-при Формулы-1 в Сочи для организации встречи с Даниилом Квятом, а также для проведения совместной тренировки. Реализуем эту идею при условии благоприятной обстановки в связи с пандемией и, конечно, если у него найдётся свободное время во время проведения этапа», — гласит сообщение в "инстаграме" федерации.
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