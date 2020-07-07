В «Мерседесе» ожидают, что технические проблемы, случившиеся на ГП Австрии, повторятся

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин дал понять, что технические проблемы, возникшие на Гран-при Австрии на болидах Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона, будут время от времени повторяться. По словам функционера, это связано с особенностями конструкции болида в целом.

«Мы знали о проблемах в пятницу, когда трудности возникли в конце сессии на машине Боттаса. Это был первый признак, что у нас не всё в порядке. В субботу трудности повторялись на протяжении всего дня. Так что, начиная гонку, мы ожидали проблем. Это особенность модели в целом. Периодически это будет случаться, вопрос в том, как скоро».

Шовлин объяснил, что проблемы возникают из-за помех, влияющих на работу коробки передач.

«Речь идёт об электрическом шуме, который оказывает влияние на множество вещей. Помехи мешают различным системам. Мы видели, что в середине гонки эти проблемы настигли Валттери Боттаса, а позже и Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Шовлина Autosport.