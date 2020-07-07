Квят показал, как отдыхает между гонками, прыгнув в пруд с кувшинками
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал, как проводит время между этапами Формулы-1. На своей странице в «Инстаграме» он выложил видео, как ныряет в пруд с кувшинками.
Соответствующее видео также доступно на «Чемпионате».
Напомним, дебютная гонка Формулы-1 сезона-2020 прошла 5 июля на автодроме «Ред Булл Ринг». Даниил Квят не сумел финишировать на Гран-при Австрии. После контакта с Эстебаном Оконом из «Рено» он повредил подвеску, что привело к проколу шины и дальнейшему сходу с дистанции.
Вторая гонка сезона-2020 состоится 12 июля и снова будет проведена на «Ред Булл Ринг». На этот раз этап получит название «Гран-при Штирия». После первого этапа чемпионата мира общий зачёт возглавляет Валттери Боттас из «Мерседеса».
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