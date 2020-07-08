Даниил Квят впервые объяснил, почему не встал на колено в знак борьбы с расизмом

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят был одним из шести гонщиков Формулы-1, кто не стал преклонять колено во время акции в поддержку движения Black Lives Matter на открытии сезона-2020 в Австрии. 8 июля он впервые дал комментарии по поводу своего решения.



«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом.



Мы все гонщики, мы все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», — заявил Квят в эфире Первого канала.

Хэмилтон отреагировал на то, что не все гонщики Формулы-1 встали на колено

Напомним, помимо россиянина колено не стали преклонять Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен и Антонио Джовинацци (оба — «Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).