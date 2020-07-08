Австрийский журналист пообещал новость мощнее, чем возвращение Алонсо в Формулу-1

Журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь анонсировал некую важную новость в мире Формулы-1, которая по своему масштабу должна перекрыть подтверждение возвращения в «Королевские гонки» двукратного чемпиона Фернандо Алонсо.
«Сегодня в Ф-1 большой день – будет объявлено о возвращении Алонсо в «Рено». Но я тем временем продолжаю собирать информацию о ещё большей сенсации. Подробнее об этом расскажу в четверг утром», — написал Нимерволь на своей странице в «Твиттере».
Среди предположений относительно того, о чём планирует рассказать журналист, — возвращение Себастьяна Феттеля в «Ред Булл», уход «Мерседеса» из Формулы-1, контракт Мика Шумахера с «Альфа Ромео» и решение Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона перебраться в «Астон Мартин».
- 8 июля 2020
-
11:57
-
10:51
-
10:21
-
09:53
-
09:27
-
08:59
-
01:00
-
00:29
- 7 июля 2020
-
23:43
-
22:54
-
21:59
-
20:42
-
19:55
-
18:49
-
18:10
-
18:00
-
17:56
-
17:36
-
17:24
-
16:51
-
15:49
-
14:57
-
14:47
-
13:34
-
13:01
-
12:13
-
11:57
-
10:47
-
10:33
-
09:35
-
09:12
-
08:42
-
00:54
- 6 июля 2020
-
23:48
-
22:57