Австрийский журналист пообещал новость мощнее, чем возвращение Алонсо в Формулу-1

Журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь анонсировал некую важную новость в мире Формулы-1, которая по своему масштабу должна перекрыть подтверждение возвращения в «Королевские гонки» двукратного чемпиона Фернандо Алонсо.



«Сегодня в Ф-1 большой день – будет объявлено о возвращении Алонсо в «Рено». Но я тем временем продолжаю собирать информацию о ещё большей сенсации. Подробнее об этом расскажу в четверг утром», — написал Нимерволь на своей странице в «Твиттере».



Среди предположений относительно того, о чём планирует рассказать журналист, — возвращение Себастьяна Феттеля в «Ред Булл», уход «Мерседеса» из Формулы-1, контракт Мика Шумахера с «Альфа Ромео» и решение Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона перебраться в «Астон Мартин».