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«Матч ТВ» продлил права на показ Ф-1 до конца 2023 года. В России заработает F1TV Pro

«Матч ТВ» продлил права на показ Ф-1 до конца 2023 года. В России заработает F1TV Pro
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 обнародовала сообщение, в котором подтвердила, что российский канал «Матч ТВ» продлил права на показ «Королевских гонок» до конца 2023 года.

«После такого блестящего начала сезона на «Ред Булл Ринге» мы счастливы объявить о столь важном трёхлетнем соглашении с Формулой-1. Мы будем продолжать делать автоспорт доступным для фанатов», — отметил комментатор Алексей Попов.

В пакет прав «Матч ТВ» также входят трансляции чемпионатов Формулы-3, Формулы-2 и Суперкубка Porsche. Кроме того российским зрителям наконец-то станет доступна про-версия цифрового сервиса F1TV, с помощью которой болельщики имеют возможность смотреть трансляции в интернете, переключаясь между бортовыми камерами всех 20 пилотов.

«Мы очень рады, что в России впервые будет запущена про-версия F1TV. Этот сервис обеспечит беспрецедентное освещение всех событий, связанных с нашим продуктом», — подчеркнул руководитель отдела по медиаправам Формулы-1 Ян Холмс.

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