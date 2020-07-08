Алонсо вернётся в Формулу-1 в сезоне-2021. Фернандо станет напарником Окона в «Рено»
Команда «Рено» и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо объявили о возобновлении сотрудничества. Испанец вернётся в «Королевские гонки» после двухлетнего перерыва.
По окончании сезона-2020 Алонсо заменит в «Рено» австралийца Даниэля Риккардо и станет напарником Эстебана Окона.
Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года и с тех пор стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того в начале 2020 года Фернандо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».
Именно в составе «Рено» Алонсо завоевал оба чемпионских титула в Формуле-1 — в 2005 и 2006 годах. В конце июля Фернандо исполнится 39 лет.
Абитебуль прокомментировал возвращение Алонсо в «Рено»
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