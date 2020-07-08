Чего вы ждёте от третьего пришествия Алонсо в «Рено»?

Редакция автоспортивного отдела «Чемпионата» подготовила очередной опрос для читателей сайта. Редакция хочет узнать ваше мнение по поводу третьего пришествия испанского гонщика Фернандо Алонсо во французскую команду «Рено». Сегодня было объявлено, что двукратный чемпион мира вернётся в Формулу-1 в сезоне-2021, сменив в гоночном коллективе австралийца Даниэля Риккардо, который переходит в «Макларен». Редакция «Чемпионата» подготовила голосование с вопросом «Чего вы ждёте от третьего пришествия Алонсо в „Рено“?».

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Чего вы ждёте от третьего пришествия Алонсо в «Рено»?

Срок соглашения Алонсо с «Рено» не назван, однако считается, что речь идёт о как минимум двухлетнем контракте с возможностью пролонгации на третий сезон.