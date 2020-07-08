Петров сравнил приход Алонсо в «Рено» с возвращением Райкконена

Пилот программы «СМП Рейсинг», бывший гонщик «Рено» Виталий Петров прокомментировал решение двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо заключить контракт с «Рено» и вернуться в Формулу-1 в 2021 году.



«Если посмотреть на того же Кими Райкконена, который вернулся в Формулу-1, и вернулся довольно неплохо, то думаю, что и Фернандо Алонсо остался в той же форме, что и раньше. Другой вопрос, сможет ли „Рено“ предоставить ему машину, способную бороться за победы, чтобы он показал всё, на что способен? Сегодня „Рено“, конечно, не лучшая команда, но если они начали подготовку вместе к следующему сезону, то мы можем увидеть сюрпризы как от команды, так и Алонсо», — заявил Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».