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Алёшин: Алонсо будет ехать точно так же быстро, как и ехал, несмотря на возраст

Алёшин: Алонсо будет ехать точно так же быстро, как и ехал, несмотря на возраст
Авто / Формула-1 0

Пилот программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин оценил решение Фернандо Алонсо вернуться в Формулу-1 в составе «Рено».

«Я считаю, что это интересное решение для всех: для Формулы-1 — потому что у Алонсо много фанатов, для команды — потому что у Алонсо опять же много фанатов, и я думаю, это привлечёт дополнительный интерес инвесторов к „Рено“. И в целом это заинтересует вообще всех фанатов Формулы-1, потому что будет интересно посмотреть, как он поедет после перерыва. Хотя я думаю, Алонсо будет ехать точно так же быстро, как и ехал, несмотря на возраст. Уверен, он вполне может себя проявить, У него в запасе есть ещё несколько лет, он на пике формы. Я думаю, это хорошая новость, так что будем наблюдать», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Чего вы ждёте от третьего пришествия Алонсо в «Рено»?
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