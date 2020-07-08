Алёшин: Алонсо будет ехать точно так же быстро, как и ехал, несмотря на возраст

Пилот программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин оценил решение Фернандо Алонсо вернуться в Формулу-1 в составе «Рено».
«Я считаю, что это интересное решение для всех: для Формулы-1 — потому что у Алонсо много фанатов, для команды — потому что у Алонсо опять же много фанатов, и я думаю, это привлечёт дополнительный интерес инвесторов к „Рено“. И в целом это заинтересует вообще всех фанатов Формулы-1, потому что будет интересно посмотреть, как он поедет после перерыва. Хотя я думаю, Алонсо будет ехать точно так же быстро, как и ехал, несмотря на возраст. Уверен, он вполне может себя проявить, У него в запасе есть ещё несколько лет, он на пике формы. Я думаю, это хорошая новость, так что будем наблюдать», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
- 8 июля 2020
-
15:22
-
15:11
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:27
-
12:28
-
12:14
-
11:57
-
10:51
-
10:21
-
09:53
-
09:27
-
08:59
-
01:00
-
00:29
- 7 июля 2020
-
23:43
-
22:54
-
21:59
-
20:42
-
19:55
-
18:49
-
18:10
-
18:00
-
17:56
-
17:36
-
17:24
-
16:51
-
15:49
-
14:57
-
14:47
-
13:34