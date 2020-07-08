Шиков показал ливрею машины на сезон RDS GP-2020

Российский дрифтер Никита Шиков, который в 2020 году будет выступать в чемпионате Russian Drift Series GP в составе российской команды «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим», представил ливрею машины. На первых этапах RDS GP, пока не будет готова новая GR Supra, москвич будет выступать на предыдущей Toyota GT86.
В оформлении спорткара использованы три цвета — белый является основным, который дополнен элементами красного и чёрного цветов. Это фирменное оформление машин заводской автоспортивной команды Toyota Gazoo Racing, атлетом которой в России является Шиков. Новую раскраску автомобиля Никита представил на своей странице в «Инстаграме».
Дизайн новой GR Supra пока держится в секрете. Напомним, что эта машина должна стать первым спорткаром этой модели, подготовленной для дрифта в России, а также первым в российском дрифте автомобилем, участие в работе над которым принимали заводские специалисты.
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