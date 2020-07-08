После провала на Гран-при Австрии «Ред Булл» организовал барбекю с участием гонщиков

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о подготовке к Гран-при Штирии и о том, как проводит время между двумя стартовыми гонками сезона.
«Чувствую себя отлично, но, конечно, результат в первой гонке был не таким, как мы хотели. Ведь команда планировала набрать побольше очков и побороться за победу. Думаю, я был достаточно хорош, чтобы подняться на подиум. Мне казалось, что эта цель более чем достижима, так как в гонке мой темп не отличался от «Мерседеса».
В понедельник я немного расслабился, пообщался с инженерами. Мы обсудили некоторые идеи на выходные. Вчера вечером у нас было командное барбекю. Хороший способ повеселиться в нашем «пузыре», потому что пойти никуда нельзя.
У нас есть идеи и намеченное направление работы в этот уик-энд. Это позитивный момент. Наш темп обычно немного лучше в гонке, чем в квалификации, но есть ещё много работы для инженеров. Надеюсь, в этот раз мы выступим лучше. Судя по всему, не исключён дождь, и я не думаю, что кто-либо знает, насколько он конкурентоспособен на мокрой трассе, так что будет интересно», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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