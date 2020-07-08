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Боттас рассказал, почему он замедлился на предпоследнем круге Гран-при Австрии

Боттас рассказал, почему он замедлился на предпоследнем круге Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, почему он замедлился на предпоследнем круге гонки Гран-при Австрии.

«Когда вы лидируете, конечно, вы хотите минимизировать риски. Очевидно, что при двойных жёлтых флагах нужно замедлиться как минимум на полсекунды. Так я и сделал. Кроме того я знал, что хочу попытаться показать лучший круг, это было возможно даже при условии того, что мы не могли использовать бордюры, однако можно было попытаться в тех условиях, которые были у нас. Так что я заряжал аккумулятор», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport.

Напомним, Валттери Боттас одержал победу в первой гонке сезона. Лучший круг в итоге достался британскому пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

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