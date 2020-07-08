«Рено» не собирается задействовать Алонсо на свободных заездах

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что команда не планирует участие Фернандо Алонсо в тренировках перед Гран-при.



«Не думаю, что Алонсо нужно участвовать в свободной практике, чтобы ознакомиться с процедурами уик-энда или машиной Формулы-1. Это не входит в наши планы. Посмотрим, будет ли очевидная возможность. У нас всегда есть опция провести тесты на болиде 2018 года. У нас нет твёрдого плана, но не думаю, что участие Алонсо в тренировках в 2020 году необходимо.



В какой-то момент он отправится на нашу базу, чтобы познакомиться с работой команды. Он станет большой мотивацией для персонала. Многие из тех, кто работает в Энстоуне, были ещё студентами или школьниками, когда Фернандо выиграл с командой первый титул», — приводит слова Сириля Абитебуля Motorsport.