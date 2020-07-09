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Вольф не считает, что DAS является новшеством, способным серьёзно повлиять на расклад сил

Вольф не считает, что DAS является новшеством, способным серьёзно повлиять на расклад сил
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не считает, что DAS является новшеством, способным серьёзно повлиять на расклад сил в пелотоне.

«Думаю, в Формуле-1 люди всегда интересуются техническими инновациями и описывают вещи, которые кажутся „серебряной пулей“, способной изменить расклад сил. Последней такой разработкой был двойной диффузор, но с тех пор речь идёт только о прибавке в производительности, не более того. Так и DAS является подобным новшеством. Это меняет измерение рулевого управления, и, надеюсь, в течение всего года даст нам прибавку в производительности.

Но нельзя сказать, что это меняет расклад сил. Не хочу вдаваться в подробности. Это отличное новшество, фантастическая идея, и мне нравится, что наша или другие команды предлагают свои интересные идеи.

Система инновационна, так что справедливо, что соперники требуют разъяснения. Стоит сказать, что „Ред Булл“ добросовестно потребовал такого разъяснения в пятницу, а не в воскресенье вечером. Думаю, для Формулы-1 было бы вредно, если бы после финиша первой гонки был подан протест и до его рассмотрения было бы непонятно, кто победил», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

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