В «Рено» обсуждали репутацию Алонсо, прежде чем предложить ему контракт

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что в команде обсуждали не самую лучшую репутацию Фернандо Алонсо, прежде чем предложить ему контракт.



«Мы обсуждали репутацию Алонсо. Это была одна из причин, по которой ему было важно взять отпуск и уйти из спорта. Давайте не будем недооценивать, насколько безжалостной и токсичной может быть Формула-1. Неважно, насколько хорошо ты работаешь, как сильно стараешься и насколько сильным ты себя считаешь — иногда показать результат просто невозможно.



Думаю, в какой=-то момент каждый из нас выгорает, за исключением, может быть, Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона. Такой перерыв — лучшая гарантия того, что неприятности не повторятся.



У Алонсо сильная мотивация, так что его возраст не играл никакой роли для срока действия нашего соглашения», — приводит слова Сириля Абитебуля BBC.