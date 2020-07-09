Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рено» обсуждали репутацию Алонсо, прежде чем предложить ему контракт

В «Рено» обсуждали репутацию Алонсо, прежде чем предложить ему контракт
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что в команде обсуждали не самую лучшую репутацию Фернандо Алонсо, прежде чем предложить ему контракт.

«Мы обсуждали репутацию Алонсо. Это была одна из причин, по которой ему было важно взять отпуск и уйти из спорта. Давайте не будем недооценивать, насколько безжалостной и токсичной может быть Формула-1. Неважно, насколько хорошо ты работаешь, как сильно стараешься и насколько сильным ты себя считаешь — иногда показать результат просто невозможно.

Думаю, в какой=-то момент каждый из нас выгорает, за исключением, может быть, Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона. Такой перерыв — лучшая гарантия того, что неприятности не повторятся.

У Алонсо сильная мотивация, так что его возраст не играл никакой роли для срока действия нашего соглашения», — приводит слова Сириля Абитебуля BBC.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020