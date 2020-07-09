Матешиц и Марко выступили за возвращение Феттеля в «Ред Булл»

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц и консультант команды по автоспорту Хельмут Марко намерены вернуть в состав четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, у которого в конце 2020 года заканчивается контракт с «Феррари», утверждает немецкий канал Sport1.



«Матешиц и Марко много думают о своём четырёхкратном чемпионе Феттеле, и они не будут препятствовать его возвращению, согласно секретной информации Sport1, хотя это уже не секрет», — говорится на сайте телеканала.



Напомним, Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. Его место в «Скудерии» займёт Карлос Сайнс. Ранее ряд источников сообщал, что боссы компании Daimler заинтересованы в приглашении Себастьяна в «Мерседес». Однако впоследствии эту информацию опроверг Ола Каллениус.

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