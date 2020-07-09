Матешиц и Марко выступили за возвращение Феттеля в «Ред Булл»

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц и консультант команды по автоспорту Хельмут Марко намерены вернуть в состав четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, у которого в конце 2020 года заканчивается контракт с «Феррари», утверждает немецкий канал Sport1.
«Матешиц и Марко много думают о своём четырёхкратном чемпионе Феттеле, и они не будут препятствовать его возвращению, согласно секретной информации Sport1, хотя это уже не секрет», — говорится на сайте телеканала.
Напомним, Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. Его место в «Скудерии» займёт Карлос Сайнс. Ранее ряд источников сообщал, что боссы компании Daimler заинтересованы в приглашении Себастьяна в «Мерседес». Однако впоследствии эту информацию опроверг Ола Каллениус.
- 9 июля 2020
-
10:32
-
10:07
-
09:38
-
09:00
-
00:57
-
00:52
-
00:00
- 8 июля 2020
-
21:58
-
20:52
-
19:57
-
18:45
-
17:03
-
15:22
-
15:11
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:27
-
12:28
-
12:14
-
11:57
-
10:51
-
10:21
-
09:53
-
09:27
-
08:59
-
01:00
-
00:29
- 7 июля 2020
-
23:43
-
22:54
-
21:59
-
20:42