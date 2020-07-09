Источник: Квят потеряет место в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь накануне анонсировал громкую новость, которая по своему масштабу должна перекрыть подтверждение возвращения в Формулу-1 двукратного чемпиона Фернандо Алонсо. Сегодня, 9 июля, он раскрыл подробности. Речь идёт о переходе Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» и о том, что российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят лишится места в команде.
«Я считаю, и у меня есть конкретные доказательства, что Хельмут Марко получил от Дитриха Матешица задание вернуть «блудного сына» Феттеля домой не позднее 2021 года. Александер Албон перейдёт в «Альфа Таури», Даниил Квят потеряет место в кокпите.
Что для этого должно произойти? Во-первых, темп Албона должен продолжать падать по сравнению с Максом Ферстаппеном. Да, в Шпильберге Алекс мог бы победить, но это не может скрыть тот факт, что по скорости его отставание огромно. Во-вторых, Матешиц должен убедить тайскую семью Йювидья, которой принадлежит 51 процент империи «Ред Булл», что это будет хорошая идея», — написал Нимерволь в своей колонке.
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