«Ред Булл» обещает через 2 месяца создать систему DAS, сделав её лучше, чем у «Мерседеса»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что если его команда решит использовать систему DAS, то подготовит её в течение двух месяцев. При этом, по его словам, решение станет более эффективным, нежели то, что применяют в «Мерседесе».



«Мы должны тщательно продумать, что мы собираемся делать. «Мерседес» использует систему в основном для квалификационных кругов и при рестартах в гонке. Это позволяет им лучше прогревать шины. Недостатком является дополнительный вес в два килограмма.

Если мы собираемся повторить это решение, то можем и должны превзойти их систему. Это займёт два месяца. С учётом короткого сезона в этом году и того факта, что мы ещё не знаем, когда сезон закончится, мы должны спросить себя: нет ли смысла использовать энергию для других целей. В любом случае мы рассматриваем этот вариант», — цитирует Марко GPblog.