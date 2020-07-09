Силовые установки «Ред Булл» не пострадали в первой гонке, Расселлу заменят мотор

Несмотря на проблемы в первой гонке сезона, пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Александер Албон продолжат использовать те же силовые установки на втором этапе. Джорджу Расселлу из «Уильямса» повезло меньше. На его болиде перед Гран-при Штирии силовую установку придётся заменить.
«Проблемы на обоих болидах «Ред Булл» в прошлой гонке связаны с электрикой, но были вызваны разными причинами. Мы вместе с инженерами приняли меры, чтобы ситуация не повторилась на Гран-при Штирии. Силовые установки из-за этих проблем не пострадали. Так что Макс и Александер будут использовать те же узлы в эти выходные. Наша задача – финишировать всеми четырьмя машинами и добиться хорошего результата», — заявил технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе.
Также стали известны подробности о замене силовой установки на болиде Джорджа Расселла. Британец был вынужден сойти на Гран-при Австрии. Команда была обеспокоена давлением топлива. Между гонками двигатель был снят с болида «Уильямса» и доставлен на фабрику «Мерседеса» в Бриксворте, где подтвердили наличие проблемы. Однако, по словам немецких мотористов, она не является фундаментальной и не должна повториться.
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