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Марко: у нас нет места для Феттеля. Есть Албон, а «Ред Булл» на 51% — тайская компания

Марко: у нас нет места для Феттеля. Есть Албон, а «Ред Булл» на 51% — тайская компания
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команда на текущий момент не планирует менять Александера Албона на Себастьяна Феттеля.

«У нас нет места для Феттеля. Мы связаны с Албоном и довольны им. Александер наполовину таец, а «Ред Булл» на 51% — тайская компания.

На месте Себастьяна я бы взял годичный перерыв, оценил обстановку. Может быть, появится хорошее место через сезон. Хотя, вероятно, ему будет комфортнее с семьёй и не захочется возвращаться», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Ранее австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь сообщил, что вернуть в команду четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Феттеля хочет лично владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Эту информацию подтвердил немецкий телеканал Sport1.

Источник: Квят потеряет место в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
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