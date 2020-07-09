Марко: у нас нет места для Феттеля. Есть Албон, а «Ред Булл» на 51% — тайская компания

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команда на текущий момент не планирует менять Александера Албона на Себастьяна Феттеля.



«У нас нет места для Феттеля. Мы связаны с Албоном и довольны им. Александер наполовину таец, а «Ред Булл» на 51% — тайская компания.



На месте Себастьяна я бы взял годичный перерыв, оценил обстановку. Может быть, появится хорошее место через сезон. Хотя, вероятно, ему будет комфортнее с семьёй и не захочется возвращаться», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



Ранее австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь сообщил, что вернуть в команду четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Феттеля хочет лично владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Эту информацию подтвердил немецкий телеканал Sport1.

Источник: Квят потеряет место в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»