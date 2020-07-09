Ферстаппен показал особенный дизайн шлема для Гран-при Штирии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал, как будет выглядеть дизайн его шлема на втором этапе сезона – Гран-при Штирии.



«Очень рад представить специальный шлем. Вместе с моим спонсором Jumbo мы хотели поблагодарить всех фанатов из Нидерландов. Поэтому мой шлем будет окрашен в красный, белый и голубой цвета. Модели в свою коллекцию вы можете купить на странице моего магазина», — написал Ферстаппен.

Видео доступно на странице Макса Ферстаппена в «Твиттере».

Ферстаппен имел хорошие шансы побороться за победу на первом этапе сезона, используя альтернативную стратегию, но был вынужден сойти с дистанции из-за технических проблем. Гран-при Австрии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье место и первый в карьере подиум – у Ландо Норриса из «Макларена».