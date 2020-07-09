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Хорнер считает, что Ферстаппена за аварии критикуют сильнее, чем Хэмилтона

Хорнер считает, что Ферстаппена за аварии критикуют сильнее, чем Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что его пилотов за аварии критикуют сильнее, чем шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Глава австрийской команды уверен, что если бы в столкновении на Гран-при Австрии был виноват Александер Албон, а не Хэмилтон, то реакция была бы куда более негативной. Как это было ранее с Максом Ферстаппеном.

«Алекса жестоко обокрали, лишив его места на подиуме, а может быть, и победы. Да, Льюиса оштрафовали. Но я уверен, что если бы гонщики поменялись в этом эпизоде местами, то критика в прессе в адрес Албона была бы огромной. Как в прошлом мы уже видели на примере Макса. На ошибки шестикратного чемпиона мира часто смотрят сквозь пальцы», — приводит слова Хорнера официальный сайт «Ред Булл».

Напомним, после столкновения Албон откатился в конец пелотона, а позже был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Хэмилтон продолжил движение, но получил штраф – к его итоговому времени добавили 5 секунд. Это лишило британца возможности подняться на подиум.

«Ред Булл» показал аварию Албона и Хэмилтона с 360-градусной камеры
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