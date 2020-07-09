Хорнер считает, что Ферстаппена за аварии критикуют сильнее, чем Хэмилтона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что его пилотов за аварии критикуют сильнее, чем шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Глава австрийской команды уверен, что если бы в столкновении на Гран-при Австрии был виноват Александер Албон, а не Хэмилтон, то реакция была бы куда более негативной. Как это было ранее с Максом Ферстаппеном.
«Алекса жестоко обокрали, лишив его места на подиуме, а может быть, и победы. Да, Льюиса оштрафовали. Но я уверен, что если бы гонщики поменялись в этом эпизоде местами, то критика в прессе в адрес Албона была бы огромной. Как в прошлом мы уже видели на примере Макса. На ошибки шестикратного чемпиона мира часто смотрят сквозь пальцы», — приводит слова Хорнера официальный сайт «Ред Булл».
Напомним, после столкновения Албон откатился в конец пелотона, а позже был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Хэмилтон продолжил движение, но получил штраф – к его итоговому времени добавили 5 секунд. Это лишило британца возможности подняться на подиум.
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