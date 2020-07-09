Формула-1 на этой неделе подтвердит проведение Гран-при России

Руководство Формулы-1 во время гоночного уик-энда Гран-при Штирии планирует объявить ещё о двух этапах, которые включат в календарь в 2020 году. Речь идёт о гонке в Муджелло — 13 сентября и Сочи — 27 сентября, пишет в своей колонке известный журналист Джо Сейвуд.

В настоящий момент официально подтверждено проведение лишь восьми европейских этапов.



Чемпионат мира Формулы-1 стартовал 3 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдёт и второй этапа сезона — Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.