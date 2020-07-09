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Бриаторе объяснил, почему Алонсо решил не выступать за «Астон Мартин»

Бриаторе объяснил, почему Алонсо решил не выступать за «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Флавио Бриаторе, который является неофициальным менеджер Фернандо Алонсо, рассказал, почему двукратный чемпион мира отказался заключать контракт с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.

«В этом году у «Рейсинг Пойнт» — супербыстрый болид, с ним команда может конкурировать с «Феррари». У нас отличные отношения с Лоуренсом Строллом, но Фернандо хотел вернуться домой, в «Рено». Мы высоко ценим президента Луку Де Мео, его послужной список просто невероятен. Я убеждён, что он мотивирует всех и внесёт большой вклад в команду», — цитирует Бриаторе FormulaPassion.

Напомним, Алонсо По окончании сезона-2020 Алонсо заменит в «Рено» австралийца Даниэля Риккардо станет напарником Эстебана Окона.

Алонсо: «Рено» — моя семья. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту
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