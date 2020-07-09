Феттель: я бы ответил «да» на предложение «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о своих перспективах в будущем и заявил, что ответил бы согласием на возможное предложение «Ред Булл» о переходе в состав австрийкой команды.
«Пока я не знаю, что будет дальше. Сначала я хочу провести несколько гонок, а потом посмотреть, какие появятся возможности. Я найду подходящее время, чтобы принять решение. Все варианты передо мной — продолжить карьеру, взять паузу или закончить. Но ясно одно, я не хочу просто кататься.
Переговоры с „Рено“? Я бы сказал так — мы обсуждали, потому что я знаком со многими людьми в паддоке. Но ничего конкретного не было.
Что касается „Ред Булл“, то все знают, что мы были очень успешны в прошлом, и, разумеется, продолжаем поддерживать связь. Я регулярно общаюсь с руководителем команды Кристианом Хорнером и спортивным консультантом Хельмутом Марко, а также с другими членами команды. Я всегда говорил, что если я останусь в Формуле-1, то я хотел бы получить возможность выигрывать гонки. У „Ред Булл“ есть машина, которая способна выигрывать Гран-при. Вероятно, я бы ответил „да“ на предложение „Ред Булл“, — приводит слова Себастьяна Феттеля Speedweek.
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