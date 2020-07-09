Албон — об атаке Хэмилтона: сто процентов, что я сделал бы всё точно так же

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон объяснил, почему он правильно атаковал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и не должен был откладывать манёвр до менее рискованного места.



«Сто процентов, что я сделал бы всё точно так же. Этот манёвр должен был быть сделан. Ты не можешь ждать, особенно когда соперник в менее выгодном положении. Нельзя было ждать, потому что мы знали, что у нас преимущество по скорости, но был лишь вопрос времени, пока их шины прогреются. Так что нет никаких сожалений. Всё выглядело хорошо, и я знал, что нам нужно обгонять в начале, чтобы получить шанс дотянуться до Боттаса.



Я уверен, что у Льюиса не было намерений совершать контакт. Просто так сложились условия, что мы дважды сошлись на трассе», — приводит слова Албона The Race.