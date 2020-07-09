Хэмилтон порадовался, что механики «Ред Булл» дружно встали на колено

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил механиков «Ред Булл», которые на стартовой решётке Гран-при Австрии поддержали акцию 14 гонщиков Формулы-1 и встали на колено в знак поддержки борьбы с расизмом.



«Обрадовало, когда увидел, что по крайней мере одна из команд встала на колено. Думаю, это были представители „Ред Булл“. Это было здорово. Если у нас будет время, возможно, моя команда и я сможем что-то придумать.



Не думаю, что в этот уик-энд у нас будет возможность провести акцию перед исполнением национального гимна. У меня нет цели вставать на колено во время гимна. Всё зависит от времени, а у нас перед гонкой не так много времени.



Нам нужно продолжать высказываться, продолжать уделять время распространению информации и стараться продвигать изменения. Ситуация не изменится быстро, это не вопрос пары недель. Я не против вновь встать на колено. Если смогу найти возможность и удостоверюсь, что это не помешает нашей работе, вновь сделаю это», — приводит слова Хэмилтона Crash.