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Райкконен уверен, что «Феррари» одинаково относится к Леклеру и Феттелю

Райкконен уверен, что «Феррари» одинаково относится к Леклеру и Феттелю
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением насчёт того, насколько сейчас комфортно в «Феррари» Себастьяну Феттелю, о грядущем уходе которого было объявлено ещё до старта сезона Формулы-1.

«Общался с ним в прошлый уик-энд, когда мы ненадолго пересеклись. Думаю, это было перед стартом. Не знаю, что там происходит, не моё дело. Думаю, было бы несправедливо комментировать, плохо с кем-то обращаются или нет, потому что не знаю, что там происходит. Сомневаюсь, что у них такие плохие отношения, как это утверждают люди. Иногда так случается, что ты вынужден покинуть команду или решаешь уйти. Я бы не говорил слишком много обо всём этом после всего одной гонки. У нас тоже была непростая гонка. Уверен, они могут оказаться намного сильнее, чем в прошлый уик-энд», — приводит слова Райкконена Crash.

У финна также уточнили, чувствовал он изменение отношения к себе после того, как в 2018 году было объявлено о его предстоящем уходе из «Феррари».

«Нет, абсолютно нет. Уверен, они оба получают одинаковое отношение. В их интересах — пытаться добиться наилучших результатов обеими машинами, так что не вижу, почему они должны делать по-другому», — заявил Кими.

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