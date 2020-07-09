Ферстаппен: не думаю, что у «Ред Булл» есть причины менять Албона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал возможное возвращение Себастьяна Феттеля в австрийскую команду в 2021 году.



«Возвращение Феттеля в команду? Я был на том эфире ServusTV. Сидел рядом с Себастьяном, когда мне задали вопрос, могу ли себе это представить. Я пытался быть вежливым и добрым. Думаю, сейчас команда довольна нами обоими, я доволен Алексом как напарником. Отличный парень, и это здорово для всех в команде.



Он хорош в настройках, так что мы оба даём хорошую обратную связь команде. Он быстр. Не думаю, что у нас есть причины менять Албона. Думаю, Кристиан и Хельмут могут это подтвердить, не я принимаю такие решения», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.