Леклеру пришлось оправдываться за нарушение карантина между гонками в Австрии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер попал в неприятную ситуацию из-за решения не оставаться рядом с автодромом «Ред Булл Ринг» между двумя этапами Формулы-1. Вместо этого Леклер вернулся в Монте-Карло и даже побывал на одном из мероприятий со своей девушкой Шарлоттой. При этом Шарля сфотографировали без медицинской маски на лице.



«Да, я возвращался домой. С другой стороны, меня дважды протестировали перед возвращением. Два теста за два дня — очевидно, оба отрицательные. Вот и всё. Я вернулся домой на два дня, а затем сдал два теста, чтобы удостовериться в результатах», — приводит слова Леклера GPToday.

«Безопасный гоночный пузырь» также покинул гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, однако, в отличие от Леклера, финн не был замечен на каких-либо мероприятиях и заверил, что общался лишь с теми, кто сопровождал его на трассе.



«Выяснил, что мне позволено вернуться домой. Нет разницы, остаюсь я в „пузыре“ с одними и теми же людьми здесь или дома, в Монако», — прокомментировал своё решение Боттас.