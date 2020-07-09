Марко похвалил моторы «Мерседеса» и посетовал на консервативность «Хонды»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о прогрессе в работе двигателя «Мерседеса» и посетовал, что «Хонда» слишком консервативна в плане настроек силовой установки.
«Мерседес», вне всяких сомнений, сделал большой шаг вперёд в плане мотора. В квалификационном режиме у них огромная мощность. «Хонда» по-прежнему слишком консервативна с настройками силовой установки. У нас иной подход. Предпочитаем использовать в ходе сезона на один двигатель больше и атаковать. Ведь если получить штраф на подходящей трассе, то потери от этого будут не очень велики", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, Гран-при Австрии сложился для «Ред Булл» неудачно. Гонка завершилась двойным сходом.
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