В «Рейсинг Пойнт» не исключили, что Феттель станет пилотом команды

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр не стал исключать, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в будущем присоединится к команде. Напомним, что раньше функционер отвергал такой вариант.
«Приятно видеть, как ведутся обсуждения о возможном переходе к нам четырёхкратного чемпиона мира. Но недавно нас связывали и с Фернандо Алонсо.
Так что, всё это приятно, но пока мы сосредоточены на сезоне, на гонках. Мы хотим прибавлять. Что будет в следующем году? Мы подумаем об этом. Себастьян — мой друг. Я хорошо его знаю, знаю его с тех пор, когда он ещё был ребёнком. Мы часто общаемся. У нас есть время на решение и мы подумаем, есть ли во всём этом смысл", — приводит слова Зафнауэра Nextgen-Auto.
Напомним, что Себастьян Феттель покинет «Феррари» по завершении сезона-2020. Что касается «Рейсинг Пойнт», то с 2021 года команда получит статус заводской и будет переименована в «Астон Мартин».
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