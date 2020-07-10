Окон отреагировал на приход Алонсо в «Рено»

Пилот «Рено» Эстебан Окон отреагировал на новость о том, что с 2021 года его напарником по команде станет двукратный чемпион мира, ветеран автоспорта Фернандо Алонсо. Француз доволен выбором команды и возможностью поработать с «легендой».

«Мы уже переписывались с ним и обсуждали возможности на 2021 год. Поговорили о том, насколько плотная борьба. Мне кажется, если мы сработаемся, у нас будут хорошие шансы.

Насколько я знаю, Фернандо классный парень. Мы часто общались в прошлом. Сейчас он очень хочет вернуться. Он очень хочет двигать проект вперёд и понимает, что нужно делать и какие у нас шансы. Уверен, у нас получится отлично поработать.

Рад, что у меня будет такой напарник. Работа с таким легендарным пилотом — отличный ориентир для меня. Получается, что в «Рено» у меня два сильных напарника — Даниэль Риккардо и Фернандо Алонсо. Я доволен этим", — приводит слова Окона Motorsport.