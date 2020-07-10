Формула-1 подтвердила проведение этапа в России и дебют Гран-при в Муджелло

Руководство Формулы-1 на официальном сайте объявило о включении в календарь сезона 2020 года ещё двух этапов. С 11 по 13 сентября на трассе в Муджелло состоится дебют Гран-при Тосканы. Название выбрано в честь региона в Италии. А с 25 по 27 сентября на автодроме в Сочи пройдёт Гран-при России.



Таким образом, официальный календарь Формулы-1 в 2020 году расширен до 10 этапов.



Чемпионат мира Формулы-1 стартовал 3 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдёт и второй этапа сезона — Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии, а также гонка в Монце.