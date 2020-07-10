Гран-при России Формулы-1 пройдёт со зрителями

Организаторы Гран-при России Формулы-1 объявили, что намерены провести этап на «Сочи Автодроме» со зрителями. Вероятно, это будет первая гонка в нынешнем сезоне, которая пройдёт не при пустых трибунах.



«Россия готова к приёму команд и зрителей российского этапа Формулы-1. Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований. Хочу отметить партнёрский подход организаторов, группы компаний Формула-1, с которыми мы достигли взаимовыгодного соглашения по проведению Гран-при России. Формула-1 – одно из самых популярных международных соревнований мирового уровня. Для российского спорта оно станет важным событием», — отметил вице-премьер РФ, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа Формулы-1 Дмитрий Чернышенко.



«Вместе с Правительством Российской Федерации и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран-при России. Это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории. Всех гостей «Сочи Автодрома» ждут насыщенные дни в курортной столице России. Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приёму зрителей и ждём всех в Олимпийском парке», — добавил генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.



Билеты на российский этап можно приобрести на официальном сайте «Сочи Автодрома».