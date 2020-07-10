Формула-1 планирует ещё три Гран-при в Европе после этапа в Сочи

Руководство Формулы-1 уже активно разрабатывает дальнейший календарь сезона-2020 после объявленных сегодня Гран-при Тосканы и Гран-при России. По данным Auto Motor und Sport, после этапа в Сочи 25-27 сентября планируется недельная пауза и затем ещё три гонки в Европе. Точный порядок этапов не определён, но Гран-при должны принять Имола (Италия), Хоккенхайм (Германия) и Алгарве (Португалия).
Дальнейший календарь чемпионата пока непонятен. Шансов на проведение гонок в США и Бразилии становится всё меньше, а это в свою очередь снижает вероятность проведения Гран-при Канады, тем более что осенью там вероятна плохая погода.
Практически точно будет отменён Гран-при Китая. В то же время ещё сохраняются шансы на проведение первого в истории Гран-при Вьетнама в конце ноября. Финал сезона, как ранее и планировалось, должен состоять из двух этапов в Бахрейне и финальной гонки в Абу-Даби.
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