Формула-3 не приедет в Сочи, Ф-2 подтвердила только гонку в Муджелло
Формула-3 в этом году точно не выступит в роли гонки поддержки Гран-при России на «Сочи Автодроме». Организаторы Ф-3 объявили, что эта молодёжная серия завершит свой сезон девятым этапом на автодроме в Муджелло. Даты традиционных постсезонных тестов Ф-3 будут объявлены дополнительно, отмечается на официальном сайте серии.
Организаторы Формулы-2 со своей стороны также подтвердили, что серия приедет в Муджелло, но ничего не сказали про гонку в России, что практически наверняка означает отсутствие Ф-2 в Сочи. При этом представители Ф-2 сообщили, что позднее объявят календарь на оставшуюся часть сезона. Вероятнее всего, Формула-2 станет гонкой поддержки Формулы-1 на двух гонках в Бахрейне и финале сезона в Абу-Даби.
Гран-при России Формулы-1 пройдёт со зрителями
- 10 июля 2020
-
13:59
-
13:55
-
13:35
-
12:57
-
12:42
-
12:16
-
12:03
-
10:45
-
10:10
-
09:07
-
09:00
-
01:04
-
00:43
-
00:33
- 9 июля 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:42
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:11
-
19:58
-
19:53
-
19:48
-
19:17
-
18:21
-
17:45
-
16:57
-
16:41
-
16:04
-
14:47
-
14:37
-
13:42
-
13:04
Партнерский контент