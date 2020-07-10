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Формула-3 не приедет в Сочи, Ф-2 подтвердила только гонку в Муджелло

Формула-3 не приедет в Сочи, Ф-2 подтвердила только гонку в Муджелло
Авто / Формула-1 0

Формула-3 в этом году точно не выступит в роли гонки поддержки Гран-при России на «Сочи Автодроме». Организаторы Ф-3 объявили, что эта молодёжная серия завершит свой сезон девятым этапом на автодроме в Муджелло. Даты традиционных постсезонных тестов Ф-3 будут объявлены дополнительно, отмечается на официальном сайте серии.

Организаторы Формулы-2 со своей стороны также подтвердили, что серия приедет в Муджелло, но ничего не сказали про гонку в России, что практически наверняка означает отсутствие Ф-2 в Сочи. При этом представители Ф-2 сообщили, что позднее объявят календарь на оставшуюся часть сезона. Вероятнее всего, Формула-2 станет гонкой поддержки Формулы-1 на двух гонках в Бахрейне и финале сезона в Абу-Даби.

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