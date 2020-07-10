Квалификация Гран-при Штирии может быть сорвана грозами и ливнем

Гоночная дирекция Гран-при Штирии на «Ред Булл Ринге» предупредила команды Формулы-1 о возможных изменениях в расписании гоночного уик-энда. Об этом рассказал гоночный директор «Макларена» Андреас Зайдль.
В субботу ожидаются сильные дожди, которые могут привести к отмене третьей практики и квалификации. Соответственно, большую важность приобретает вторая пятничная тренировка — теоретически стартовая решётка может быть сформирована по её итогам.
«Есть несколько аспектов, которые мы учитываем в сегодняшнем плане работы. Погода играет важную роль, и мы уже получили предварительное предупреждение от гоночного директора, что существует риск, что завтра не будет сессий из-за гроз и сильного дождя. В таком случае квалификация пройдёт утром в воскресенье, а при наихудшем раскладе, если и там погода будет плохой, итоги второй тренировки могут быть засчитаны как квалификационный результат. Мы должны отслеживать это», — приводит слова Зайдля GPBlog.
- 10 июля 2020
-
14:36
-
14:31
-
13:59
-
13:55
-
13:35
-
12:57
-
12:42
-
12:16
-
12:03
-
10:45
-
10:10
-
09:07
-
09:00
-
01:04
-
00:43
-
00:33
- 9 июля 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:42
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:11
-
19:58
-
19:53
-
19:48
-
19:17
-
18:21
-
17:45
-
16:57
-
16:41
-
16:04
-
14:47
-
14:37