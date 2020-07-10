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Квалификация Гран-при Штирии может быть сорвана грозами и ливнем

Квалификация Гран-при Штирии может быть сорвана грозами и ливнем
Авто / Формула-1 0

Гоночная дирекция Гран-при Штирии на «Ред Булл Ринге» предупредила команды Формулы-1 о возможных изменениях в расписании гоночного уик-энда. Об этом рассказал гоночный директор «Макларена» Андреас Зайдль.

В субботу ожидаются сильные дожди, которые могут привести к отмене третьей практики и квалификации. Соответственно, большую важность приобретает вторая пятничная тренировка — теоретически стартовая решётка может быть сформирована по её итогам.

«Есть несколько аспектов, которые мы учитываем в сегодняшнем плане работы. Погода играет важную роль, и мы уже получили предварительное предупреждение от гоночного директора, что существует риск, что завтра не будет сессий из-за гроз и сильного дождя. В таком случае квалификация пройдёт утром в воскресенье, а при наихудшем раскладе, если и там погода будет плохой, итоги второй тренировки могут быть засчитаны как квалификационный результат. Мы должны отслеживать это», — приводит слова Зайдля GPBlog.

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