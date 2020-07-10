Видео: Риккардо сильно разбивает машину в предпоследнем повороте
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеоповтором аварии австралийского гонщика «Рено» Даниэля Риккардо в самом начале второй тренировки Гран-при Штирии на трассе «Ред Булл Ринг». Риккардо потерял контроль над болидом в предпоследнем повороте, после чего его автомобиль задом врезался в отбойники. Риккардо покинул машину без посторонней помощи, хотя и был доставлен для профилактических проверок в медицинский центр трассы.
Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
Лучшее время во второй сессии показал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Риккардо по «Рено» француз Эстебан Окон занял десятое место.
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