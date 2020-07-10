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Гасли рассчитывает на захватывающую квалификацию Гран-при Штирии

Гасли рассчитывает на захватывающую квалификацию Гран-при Штирии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Штирии, в ходе которых ему удалось показать восьмое и 12-е время. По словам француза, в случае дождевой погоды на завтрашний день квалификация может стать по-настоящему захватывающей.

«Это были позитивные тренировки для нас. Первая сессия оказалась достаточно загруженной, но, мне кажется, мы провели все необходимые тесты. Пробовали другие настройки по сравнению с теми, что использовались на минувшей неделе. Это помогло лучше понять болид, и я чувствую, что мы сделали шаг вперёд. В целом получилось неплохое начало уик-энда. Посмотрим, что завтра будет с погодой. Если квалификация пройдёт в дождь, это может стать чем-то очень захватывающим», — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».

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