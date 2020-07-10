Гасли рассчитывает на захватывающую квалификацию Гран-при Штирии

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Штирии, в ходе которых ему удалось показать восьмое и 12-е время. По словам француза, в случае дождевой погоды на завтрашний день квалификация может стать по-настоящему захватывающей.
«Это были позитивные тренировки для нас. Первая сессия оказалась достаточно загруженной, но, мне кажется, мы провели все необходимые тесты. Пробовали другие настройки по сравнению с теми, что использовались на минувшей неделе. Это помогло лучше понять болид, и я чувствую, что мы сделали шаг вперёд. В целом получилось неплохое начало уик-энда. Посмотрим, что завтра будет с погодой. Если квалификация пройдёт в дождь, это может стать чем-то очень захватывающим», — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».
- 10 июля 2020
-
20:30
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:52
-
19:43
-
19:39
-
19:22
-
18:47
-
18:36
-
18:32
-
17:41
-
16:11
-
14:36
-
14:31
-
13:59
-
13:55
-
13:35
-
12:57
-
12:42
-
12:16
-
12:03
-
10:45
-
10:10
-
09:07
-
09:00
-
01:04
-
00:43
-
00:33
- 9 июля 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:42