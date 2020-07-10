Ферстаппен не ждёт, что первое место на тренировке принесёт ему поул-позишен

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой быстрейший круг во второй тренировке Гран-при Штирии Формулы-1.
«Ощущения от машины уже лучше, чем на прошлой неделе. С нынешним балансом управлять болидом намного приятнее, мы сделали хороший шаг вперёд. Это только пятничные тренировки, и, конечно, ещё рано говорить, где мы находимся по сравнению с „Мерседесом“, но я думаю, что мы вполне довольны. Мы попробовали ряд других направлений, чтобы чуть лучше понять машину, и я думаю, что мы идём верным путём, чем я доволен.
Нужно посмотреть, что произойдёт завтра с погодой, но в любом случае в воскресенье мы точно выясним, где находимся. Обычно наш гоночный темп более конкурентоспособный, но и на одном круге мы не можем жаловаться, а мои 11 кругов в гонке на прошлой неделе смотрелись неплохо, так что всё может стать только лучше. Даже если завтра погода окажется слишком плохой для квалификации, я ожидал, что у нас ещё будет для неё утро воскресенья, так что я не ожидаю, что окажусь на поуле благодаря сегодняшнему кругу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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