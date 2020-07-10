«Это была другая машина». Феттель остался доволен новинками «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен обновлениями, привезёнными командой на Гран-при Штирии. По его словам, по сравнению с минувшей неделей, в его распоряжении оказался совершенно иной болид.

«На протяжении всего дня машина была намного лучше, чем на прошлой неделе. Это был другой болид. Даже невозможно сравнить с прошлой неделей, разница огромная. Надеюсь, всё так и останется.

Всё было гораздо лучше. Если посмотреть на моё время на круге, может показаться, что день был неудачным. Но нашей главной задачей было следить за работой новинок. Шаг за шагом мы прибавляли, и, кажется, всё было позитивно. Нам нужно найти наилучшее рабочее окно.

Мы кое-что испробовали, пробовали новинки тормозной системы. Мне нужно поймать свой ритм, особенно после прошлой недели. Что касается погоды, наверное, предпочту дождевой день, это повысит наши шансы", — приводит слова немца официальный сайт Формулы-1.