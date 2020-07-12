Сегодня состоится финал шестого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020. В отборочных заездах шестого этапа приняло участие более 3000 человек, 18 из которых прошли в финал этапа.



Прямая трансляция финала шестого этапа начнётся в 18:00 по московскому времени в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

В финале помимо геймеров примут участие известные симрейсеры:

• постоянный призер чемпионатов мира по Forza Motorsport — Gary Lee Mitchell, знакомый всем геймерам под никнеймом Mitch;

• известный симрейс-блогер России Kus Kus Racing.



Участники шестого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут соревноваться на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам». Официальный автомобиль гонки – Porsche 911 GT1 Strassenversion.