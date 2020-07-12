Финал шестого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020
Сегодня состоится финал шестого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020. В отборочных заездах шестого этапа приняло участие более 3000 человек, 18 из которых прошли в финал этапа.
Прямая трансляция финала шестого этапа начнётся в 18:00 по московскому времени в официальной группе турнира во «ВКонтакте».
В финале помимо геймеров примут участие известные симрейсеры:
• постоянный призер чемпионатов мира по Forza Motorsport — Gary Lee Mitchell, знакомый всем геймерам под никнеймом Mitch;
• известный симрейс-блогер России Kus Kus Racing.
Участники шестого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут соревноваться на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам». Официальный автомобиль гонки – Porsche 911 GT1 Strassenversion.
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