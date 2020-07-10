Риккардо прокомментировал аварию, случившуюся во время второй тренировки

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал аварию во время второй тренировки на Гран-при Штирии. По словам австралийца, всё произошло слишком быстро, поэтому он не может назвать конкретные причины инцидента.

«К сожалению, вторая тренировка оказалась для меня слишком короткой. Первый круг складывался неплохо до тех пор, пока я не вошёл в девятый поворот. Это была ошибка. Всё случилось очень быстро, и сложно сказать, что пошло не так. Я повернул и сразу же потерял болид. Такое случается, в этом нет чего-то экстраординарного. Со мной всё в порядке, но жаль ребят. Нам нужно двигаться дальше.

Что касается утра, в первой сессии машина была неплоха, особенно в конце. Вторая практика могла получиться интересной. Попробуем понять наш темп в воскресенье", — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».