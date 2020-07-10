Джовинацци не нацелен на место Феттеля в «Феррари» в 2020 году

Непростые отношения Себастьяна Феттеля с руководством «Феррари» порождают в СМИ слухи, что немец может недоработать в «Скудерии» до конца сезона. Выдвигались версии, что временно его место может занять воспитанник академии «Феррари» действующий гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Однако итальянец подчеркнул, что не ставит такую цель.

«Посмотрим. Не хочу фокусироваться на этом. Знаю, если буду работать на должном уровне, как было в минувшее воскресенье, передо мной откроется множество возможностей, особенно эта. Но пока я сосредоточен на своей работе», — приводит слова итальянца GrandPX.news.

Напомним, с 2021 года место Феттеля в «Феррари» займёт Карлос Сайнс.