Американский актёр Майкл Фассбендер примет участие в гоночном чемпионате European Le Man Series. Об этом сообщает пресс-служба «24 часов Ле-Мана».
Фассбендер будет участвовать в серии в составе команды «Протон».
«Добро пожаловать в прекрасный мир гонок на выносливость», — говорится в сообщении пресс-службы «24 часов Ле-Мана».
Стоит отметить, что это не первый опыт Фассбендера в качестве гонщика. В 2017 году знаменитый актёр принимал участие в гоночной серии North American Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, проводимой «Феррари» для своих клиентов. В этой серии все участники выступают на машинах «Феррари» 488 Challenges, по аэродинамике идентичных «Феррари» 488 GTE из чемпионата мира по гонкам на выносливость.
В 2019 году Фассбендер получил португальскую пилотажную лицензию, скооперировался с заводской командой «Порше» и отправился в долгую дорогу на «Ле-Ман» через немецкие гоночные миноры класса GT3.
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