В ФИА назвали 3 варианта формирования стартовой решётки в случае отмены квалификации Ф-1

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о возможных сценариях формирования стартовой решётки в случае отмены квалификации.
«Ранее прогноз погоды на субботнее утро не был благоприятным. Сейчас прояснило, но прогноз на субботу по-прежнему не лучший. В случае переноса квалификация может состояться в воскресенье. Это рабочий вариант.
Если в субботу будет очень сильный дождь и третья тренировка и квалификация не состоятся, а утром в воскресенье мы не сможем их провести, то стартовая решётка будет сформирована по результатам второй практики. Существует и третий вариант. Если третья тренировка в итоге состоится, а квалификацию мы не сможем провести ни в субботу, ни в воскресенье, то именно она и будет определяющей для стартового поля в гонке», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.
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