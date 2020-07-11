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В ФИА назвали 3 варианта формирования стартовой решётки в случае отмены квалификации Ф-1

В ФИА назвали 3 варианта формирования стартовой решётки в случае отмены квалификации Ф-1
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о возможных сценариях формирования стартовой решётки в случае отмены квалификации.

«Ранее прогноз погоды на субботнее утро не был благоприятным. Сейчас прояснило, но прогноз на субботу по-прежнему не лучший. В случае переноса квалификация может состояться в воскресенье. Это рабочий вариант.

Если в субботу будет очень сильный дождь и третья тренировка и квалификация не состоятся, а утром в воскресенье мы не сможем их провести, то стартовая решётка будет сформирована по результатам второй практики. Существует и третий вариант. Если третья тренировка в итоге состоится, а квалификацию мы не сможем провести ни в субботу, ни в воскресенье, то именно она и будет определяющей для стартового поля в гонке», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.

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