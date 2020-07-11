Вести выиграл остановленную из-за сильного дождя гонку Формулы-3 в Штирии, Смоляр сошёл

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая гонка второго этапа Формулы-3 в Австрии. Заезд был досрочно остановлен красными флагами из-за сильного дождя. Пилоты прошли всего 15 кругов, так что получили лишь половину очков.



Победителем гонки стал Фредерик Вести, второе место досталось Лириму Ценделли, тройку лучших замкнул Давид Бекманн.



Российский гонщик Александр Смоляр до финиша не добрался. Сын Ральфа Шумахера Давид финишировал 12-м, София Флёрш закончила гонку 19-й.



Формула-3. Штирия. Первая гонка



1. Фредерик Вести (Prema)

2. Лирим Ценделли (Trident)

3. Давид Бекманн (Trident)

4. Оливер Колдуэлл (Trident)

5. Оскар Пиастри (Prema)

6. Ричард Версхоор (MP Motorsport)

7. Логан Сарджент (Prema)

8. Лиам Лоусон (Hitech)

9. Тео Пуршер (ART Grand Prix)

10. Джейк Хьюз (HWA)...

12. Давид Шумахер (Charouz)...

19. София Флёрш (Campos)...

30. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — сход