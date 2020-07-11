Третья тренировка Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок
Третья тренировка Гран-при Штирии была перенесена на неопределённый срок, сообщает пресс-служба Формулы-1. Причиной переноса тренировки стал сильный дождь, обрушившийся на Шпильберг.
Напомним, ранее из-за ливня была досрочно остановлена гонка Формулы-3, по результатам которой пилоты получили только половину очков — было пройдено лишь 14 кругов из 25 запланированных.
Ранее гоночный директор ФИА Майкл Маси сообщил, что перенесена может быть и квалификация — в случае, если ливень не прекратится, заезды могут быть перенесены на утро воскресенья, а в случае, если 12 июля квалификацию провести не удастся, то стартовая решётка будет сформирована по итогам второй тренировки, лучшим в которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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